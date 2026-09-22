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Царьград

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В школе Балея учителям платили меньше МРОТ: суд обязал доплатить

В школе Балея учителям платили меньше МРОТ: суд обязал доплатить

Суд обязал директора школы в Балее устранить нарушения при начислении зарплаты педагогам, которым доплаты за классное руководство и проверку тетрадей включали в минимальный размер оплаты труда вместо начисления сверх него.

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