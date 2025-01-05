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Reuters: новые власти Сирии повысят зарплаты работникам госсектора на 400%

Reuters: новые власти Сирии повысят зарплаты работникам госсектора на 400%

Министерство финансов Сирии приняло решение экстренно увеличить заработную плату работникам государственного сектора на 400% в следующем месяце, что связано с завершением административной реструктуризации министерств.

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