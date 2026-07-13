Часть Новосибирска осталась без воды из-за неожиданно появившейся "бездны"

В некоторые дома вернули холодную воду, но жители говорят о проблемах с напором Жители левобережной части Новосибирска остались без холодной воды в воскресенье вечером, 12 июля, после огромного провала грунта, сообщает "Сибирский Экспресс".
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