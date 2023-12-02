Бойцы помогут: сын экс-мэра Кернеса готовит передел власти в Харькове Ирэн ОрлонскаяКирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, планирует изменить политическую ситуацию в своем родном городе с привлечением военных сил.
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