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  • Вовладар Даров
    Хватит придумывать от имени Ванга чушь!!!!В Сети появились ...
  • Марина Стрижкова
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Бойцы помогут: сын экс-мэра Кернеса готовит передел власти в Харькове

Бойцы помогут: сын экс-мэра Кернеса готовит передел власти в Харькове

Бойцы помогут: сын экс-мэра Кернеса готовит передел власти в Харькове Ирэн ОрлонскаяКирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, планирует изменить политическую ситуацию в своем родном городе с привлечением военных сил.

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