Война заканчивается. СВО будет продолжена

С места в карьер выскажу парадоксальную, на первый взгляд, мысль: вчерашний диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стал разочарованием для всех тех, кто хочет, чтобы война не прекращалась, и был позитивно воспринят теми, кто выступает за продолжение СВО вплоть до решения всех поставленных перед ней задач.
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