Война заканчивается. СВО будет продолжена

С места в карьер выскажу парадоксальную, на первый взгляд, мысль: вчерашний диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стал разочарованием для всех тех, кто хочет, чтобы война не прекращалась, и был позитивно воспринят теми, кто выступает за продолжение СВО вплоть до решения всех поставленных перед ней задач.