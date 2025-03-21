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Война заканчивается. СВО будет продолжена

Война заканчивается. СВО будет продолжена

С места в карьер выскажу парадоксальную, на первый взгляд, мысль: вчерашний диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стал разочарованием для всех тех, кто хочет, чтобы война не прекращалась, и был позитивно воспринят теми, кто выступает за продолжение СВО вплоть до решения всех поставленных перед ней задач.

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