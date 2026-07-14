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Спорные методы воспитания и суды с дядей: какими выросли дети Натальи Бондарчук и Николая Бурляева

Творческие династии часто вызывают у публики двоякие чувства. С одной стороны, это преемственность поколений, с другой — риск, что дети известных родителей выберут легкий путь и будут жить лишь за счет громкой фамилии.

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