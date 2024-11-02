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Царьград

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"На пределе": Шпионы на Байконуре - знак перелома, Россия побеждает - подполковник ФСБ Попов

"На пределе": Шпионы на Байконуре - знак перелома, Россия побеждает - подполковник ФСБ Попов

Полковник ФСБ оценил действия "туристов" возле русского космодрома Байконур. Он уверен, что такие шпионы – это знак перелома и всё "на пределе".

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