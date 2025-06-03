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Царьград

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Петербург уходит в плавание: водные маршруты Северной столицы бьют рекорды по популярности

Петербург уходит в плавание: водные маршруты Северной столицы бьют рекорды по популярности

Туристам предлагается широкий выбор – от экономичных теплоходов с аудиогидом до музыкальных круизов с живой музыкой и ресторанами на борту.

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