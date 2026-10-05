Ксения Шипилова открыла показ на шоу Zivert

35-летняя блогерша Ксения Шипилова, которая ранее встретилась с Натальей Водяновой на Неделе моды в Париже, открыла показ на шоу Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) "Где-то в ретро" на "ВТБ Арене" в Москве.