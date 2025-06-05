На станции СМП рассказали, что остановили отток кадров за счет «развития корпоративной культуры и укрепления эмоциональной связи сотрудников с организацией»

Корпоративный климат анализировали по методике NPS – это инструмент для оценки лояльности и удовлетворенности сотрудников организации, рассказал редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на главного врача ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода» Романа Пегова.
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