На станции СМП рассказали, что остановили отток кадров за счет «развития корпоративной культуры и укрепления эмоциональной связи сотрудников с организацией»

Корпоративный климат анализировали по методике NPS – это инструмент для оценки лояльности и удовлетворенности сотрудников организации, рассказал редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на главного врача ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода» Романа Пегова.