WP: к концу марта Украина сможет сбивать лишь одну ракету из пяти

Украина столкнулась с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны. Уже в течение одной-двух недель это может привести к тому, что Вооруженные силы Украины смогут сбивать лишь одну из пяти ракет.
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