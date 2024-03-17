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WP: к концу марта Украина сможет сбивать лишь одну ракету из пяти

WP: к концу марта Украина сможет сбивать лишь одну ракету из пяти

Украина столкнулась с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны. Уже в течение одной-двух недель это может привести к тому, что Вооруженные силы Украины смогут сбивать лишь одну из пяти ракет.

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