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SETI десятилетиями слушал «не ту» часть радиоэфира? Массив ALMA впервые проверил диапазон, который никто не исследовал

SETI десятилетиями слушал «не ту» часть радиоэфира? Массив ALMA впервые проверил диапазон, который никто не исследовал

Анализ архивных данных крупнейшего радиотелескопа показал, что поиск можно расширить на миллиметровые волны, а число уже обследованных звёзд оказалось в 20 раз больше прежних оценокПоиски внеземных цивилизаций могут упускать потенциальные сигналы из-за слишком узкого диапазона наблюдений.

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