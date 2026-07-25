SETI десятилетиями слушал «не ту» часть радиоэфира? Массив ALMA впервые проверил диапазон, который никто не исследовал

Анализ архивных данных крупнейшего радиотелескопа показал, что поиск можно расширить на миллиметровые волны, а число уже обследованных звёзд оказалось в 20 раз больше прежних оценокПоиски внеземных цивилизаций могут упускать потенциальные сигналы из-за слишком узкого диапазона наблюдений.