В Крестцах грузчик торговой точки обворовал женщину-руководителя

По информации пресс-службы УМВД по Новгородской области, в дежурную часть ОМВД России по Крестецкому району обратилась руководитель одной из торговых организаций райцентра и сообщила, что из сумочки, которая находилась в ящике её рабочего стола, похищено 5 тысяч рублей.