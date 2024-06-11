В Крестцах грузчик торговой точки обворовал женщину-руководителя

По информации пресс-службы УМВД по Новгородской области, в дежурную часть ОМВД России по Крестецкому району обратилась руководитель одной из торговых организаций райцентра и сообщила, что из сумочки, которая находилась в ящике её рабочего стола, похищено 5 тысяч рублей.
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