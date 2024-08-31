Ядерная реакция: каким может быть российский ответ на новую атомную бомбу США

Александр Рожков

То, что этот ответ может оказаться значительно менее финансово емким и более эффективным, чем программа модернизации бомб B61, для НАТО фиолетово, потому что НАТО в десятки раз превосходят Россию, в экономике. Что для нас невозможно или трудно, для них легко. Что позволено Юпитеру - не позволено быку...