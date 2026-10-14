Режим Зеленского вновь хочет увеличить в бюджете на 2027 год расходы на содержание топ-чиновников и карательных органов, рискуя спровоцировать нищее население на штурм правительственного квартала.
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