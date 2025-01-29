Кокорин назвал РПЛ «говном», «Зенит» хочет купить Сильянова, Овечкин – самое медийное лицо спорта России, миллиард для Винисиуса в Саудовской Аравии и другие новости

1. Александр Кокорин ярко выступил в беседе с Федором Смоловым. Форвард «Ариса» заявил, что «РПЛ была говном уже в 2019-м», назвал «Спартак» «клубом интриганов», в который он «подписался назло «Зениту» и где «залутал больше всего бабок за полгода и ушел», и назвал тренера «Фиорентины» мразью («купил двух новых нападов перед чемпионатом»).