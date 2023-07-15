СМИ: США не выдают Европе разрешение на обучение «укро-пилотов» на F-16, что похоже на дезинформацию

Журналисты издания Politico разместили явно заказную статью Пентагона, который якобы до сих пор не принял решение о том, учить ли украинских пилотов летать на истребителях F-16 или нет, хотя мы неоднократно видели кадры их обучения на тренажерах.
Журналисты издания Politico разместили явно заказную статью Пентагона, который якобы до сих пор не принял решение о том, учить ли украинских пилотов летать на истребителях F-16 или нет, хотя мы неоднократно видели кадры их обучения на тренажерах.
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