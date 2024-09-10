Дорин Речан пригласил словацких бизнесменов инвестировать в Молдову

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан и президент Словакии Петер Пеллегрини подтвердили сегодня свою твердую приверженность активизации молдавско-словацких отношений и открытость к продолжению сотрудничества на благо граждан двух стран, передает moldpres.