Дорин Речан пригласил словацких бизнесменов инвестировать в Молдову

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан и президент Словакии Петер Пеллегрини подтвердили сегодня свою твердую приверженность активизации молдавско-словацких отношений и открытость к продолжению сотрудничества на благо граждан двух стран, передает moldpres.
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