В МИД РФ разделяют оценки ФСБ деятельности "британских как бы дипломатов"

В МИД РФ полностью разделяют оценку ФСБ деятельности "британских как бы дипломатов", аккредитации которых ранее были прекращены, заявила "Известиям" 13 сентября официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
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