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Статистика COVID на 1 марта: в Приморье наблюдается снижение заболеваемости

Статистика COVID на 1 марта: в Приморье наблюдается снижение заболеваемости

По состоянию на 1 марта в Приморье выявлен еще 1 457 случаев заражения COVID-19. Два человека не смогли справится с инфекцией.

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