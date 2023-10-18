Ученые заявили о росте активности камчатского вулкана Безымянный

ТАСС/Елена Верещака За последние сутки на камчатском вулкане Безымянный зафиксированы активное выдавливание раскаленной вязкой лавы и резкое увеличение мощности теплового излучения, сообщил в среду, 18 октября, Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своем Telegram-канале.