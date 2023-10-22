Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 703 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Баркин
    C Сергеем Гончаровым имел счастье беседовать на теплоходе лет 10 назад а Муроме.Я очень ему благодарен и уважаю его.п...Ветеран «Альфы» С...
  • Александр Рожков
    А чё? Во всей необъятной стране не нашлось ни кого, кроме михалкова, выводить на чистую воду? Дожили! А остальных выв...Михалков вывел на...
  • Erl Schweizer
    У президента России есть одна и положительная, и отрицательная черта, это смотря с какой стороны смотреть: В.Путин не...Михалков вывел на...

За последние сутки еврейское государство атаковало аж 4 страны арабского мира

За последние сутки еврейское государство атаковало аж 4 страны арабского мира

Ракетный удар по продуктовому рынку в населённом пункте/лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, удар по кафе в центре города Хан-Юнис на юге сектора Газа, удар по мечети Аль-Ансар в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан и так далее, удары по Сирии (международные аэропорты Дамаска и Алеппо опять выведены из строя в результате ракетных атак) и Ливану (авианалёты и артиллерийские обстрелы через каждые несколько часов, вдобавок нападение на фургон с сирийскими рабочими в деревне Айтарун).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх