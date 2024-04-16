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Подполье: русская армия ударила по военным складам в Умани

Подполье: русская армия ударила по военным складам в Умани

Это место – важный логистический пункт ВСУ для переброски войск и техники для фронта.В городе Умань, Черкасской области русская армия нанесла мощный удар по складу боеприпасов, расположенным в районе местной железнодорожной станции.

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