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Дмитрий Выдрин: Пока в США пытаются убить Трампа, Украина уничтожает НАТО

Дмитрий Выдрин: Пока в США пытаются убить Трампа, Украина уничтожает НАТО

© из личного архиваСегодня 7,5K прочитали "Смени охрану, надейся на народ и держи ушки на макушке", — посоветовал Дональду Трампу известный политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин Эксперт уверен, что защитить экс-президента от последующих покушений сможет лишь его несомненная удача, любовь жены Мелании и страсть народа.

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