"Убитый генерал был нужен им ещё до СВО": Диверсантов взяли и отпустили. Сладков не сдержался

У Путина есть причина, в ответ на это убийство генерала, раздолбать как минимум пол-куе́ва. Уверен, что по-прежнему будет мямлить о "братском" народе и что мы не такие...

Виктор Онегин

Я пожимаю плечами. Второй деятель по тому же сценарию. Обвиняют "англичанку". Но я думаю своих надо обвинять. Так и третьего не долго дождаться. Генералов убивают, народ привыкает- спроси у прохожего кого убили недавно? Вряд ли кто ответит. ... Но почему то воров во власти помнят. Деньги выше доблести, как я понимаю.