"Убитый генерал был нужен им ещё до СВО": Диверсантов взяли и отпустили. Сладков не сдержался

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Александр Долин
зелю  со  всей  свитой  в  расход  давно  пора  и всех  вновь  принявших  их  должности
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6 час.
Алексей Сафронов
У Путина есть причина, в ответ на это убийство генерала, раздолбать как минимум пол-куе́ва. Уверен, что по-прежнему будет мямлить о &quot;братском&quot; народе и что мы не такие...
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6 час.
Виктор Онегин
Я пожимаю плечами. Второй деятель по тому же сценарию. Обвиняют &quot;англичанку&quot;. Но я думаю своих надо обвинять. Так и третьего не долго дождаться. Генералов убивают, народ привыкает- спроси у прохожего кого убили недавно? Вряд ли кто ответит. ... Но почему то воров  во власти помнят. Деньги выше доблести, как я понимаю.
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3 час.
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