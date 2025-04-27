ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Погибшим при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе оказался генерал Генштаба Ярослав Москалик.
"Убитый генерал был нужен им ещё до СВО": Диверсантов взяли и отпустили. Сладков не сдержался
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Александр Долин
зелю со всей свитой в расход давно пора и всех вновь принявших их должности
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6 час.
Алексей Сафронов
У Путина есть причина, в ответ на это убийство генерала, раздолбать как минимум пол-куе́ва. Уверен, что по-прежнему будет мямлить о "братском" народе и что мы не такие...
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6 час.
Виктор Онегин
Я пожимаю плечами. Второй деятель по тому же сценарию. Обвиняют "англичанку". Но я думаю своих надо обвинять. Так и третьего не долго дождаться. Генералов убивают, народ привыкает- спроси у прохожего кого убили недавно? Вряд ли кто ответит. ... Но почему то воров во власти помнят. Деньги выше доблести, как я понимаю.
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3 час.
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