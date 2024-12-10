Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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  • ВераВерная
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  • Диляра Садыкова
    Вы абсолютно правы! Чтобы детям не пришлось брать обузу по опеке отца, лучше, лучше для себя, пристроить отца к матери.— В смысле, отец ...

– Я подаю на развод, – объявила Ольга.

– Я подаю на развод, – объявила Ольга.

– Я подаю на развод, – объявила Ольга. Денис в это время увлеченно смотрел футбол и… никак не отреагировал на слова жены.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
но и его можно понять: он – мужчина, она – женщина и должна знать свое место, и домом заниматься должна, и детьми. Отец Дениса всегда так говорил. &quot;  Отец  был  дерьмом, дерьмо  и выросло  из  сынули. Семья  о т  древнего  слова  - семь -я, То есть, все  члены  семьи  это  единый  организм. А  не как  говнюк  Денис. Если ты  отец, любишь детей, то  обязан  без подсказок  детей  отвезти в детсад, а уж помочь жене, когда  дети  совсем малые, груднички, то  уж  постирать пелёнки, сходить в магазин никак не обсуждается  Ты  отец, ты  обязан. Вс1ё.
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8 час.
ВераВерная
Абсолютно жизненная история. Про всех мужиков не скажу, но больше, чем в половине браков так и есть. А за Ольгу я прям порадовалась! Молодец женщина, не стала цепляться за никчёмного мужа, и никакого отца. Не поддалась на обещания, что он исправится, а главное - поняла, что не любит она его. И для себя, и для детей Ольга решила всё правильно. Отцу никто не запрещает с детьми видеться, наконец-то они в лицо его узнавать будут, а у Дениса и время сразу для детей нашлось. Пусть и Ольга свою личную жизнь наладит, она достойная женщина, и кто-нибудь обязательно это оценит.
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3 час.

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