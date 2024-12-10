– Я подаю на развод, – объявила Ольга.

но и его можно понять: он – мужчина, она – женщина и должна знать свое место, и домом заниматься должна, и детьми. Отец Дениса всегда так говорил. " Отец был дерьмом, дерьмо и выросло из сынули. Семья о т древнего слова - семь -я, То есть, все члены семьи это единый организм. А не как говнюк Денис. Если ты отец, любишь детей, то обязан без подсказок детей отвезти в детсад, а уж помочь жене, когда дети совсем малые, груднички, то уж постирать пелёнки, сходить в магазин никак не обсуждается Ты отец, ты обязан. Вс1ё.

ВераВерная

Абсолютно жизненная история. Про всех мужиков не скажу, но больше, чем в половине браков так и есть. А за Ольгу я прям порадовалась! Молодец женщина, не стала цепляться за никчёмного мужа, и никакого отца. Не поддалась на обещания, что он исправится, а главное - поняла, что не любит она его. И для себя, и для детей Ольга решила всё правильно. Отцу никто не запрещает с детьми видеться, наконец-то они в лицо его узнавать будут, а у Дениса и время сразу для детей нашлось. Пусть и Ольга свою личную жизнь наладит, она достойная женщина, и кто-нибудь обязательно это оценит.