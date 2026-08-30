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Песков: образом России в виде врага европейцев хотят заставить платить больше

Песков: образом России в виде врага европейцев хотят заставить платить больше

Европейские страны придумали врага в виде России, чтобы объяснить своему населению необходимость платить больше налогов на оборону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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