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Фридзон станет играющим президентом брянской «Десны»

Фридзон станет играющим президентом брянской «Десны»

Виталий Фридзон покинул «Автодор», но не намерен завершать баскетбольную карьеру. Саратовский клуб объявил в своем телеграм-канале, что 38-летний защитник покидает «Автодор» в связи с окончанием срока контракта.

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