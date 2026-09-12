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Песков: РФ донесла позицию по западным войскам на Украине до всего мира

Песков: РФ донесла позицию по западным войскам на Украине до всего мира

Thanassis Stavrakis/AP/TASS Россия твердо донесла до всего мира, что ввод западных войск на территорию Украины будет означать войну с РФ.

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