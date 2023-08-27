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Канада разгромила Ливан с разницей «+55», Ар Джей Барретт набрал 17 очков

Канада разгромила Ливан с разницей «+55», Ар Джей Барретт набрал 17 очков

Форвард Канады и «Нью-Йорка» Ар Джей Барретт стал самым результативным игроком встречи против Ливана (128:73).

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