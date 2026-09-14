👿 Дагестанец украл полмиллиона рублей с карты спящего знакомого в Севастополе 30‑летний приезжий подсмотрел пин‑код, пока его новый знакомый, будучи пьяным, снимал деньги.
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