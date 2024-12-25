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РИА Новости: ВСУ минируют мосты, перекрывая пути отступления своим бойцам

РИА Новости: ВСУ минируют мосты, перекрывая пути отступления своим бойцам

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют мосты, перекрывая пути отступления своим. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал мобилизованный младший лейтенант ВСУ Павел Салий, который попал в плен в селе Трудовое Донецкой народной республики (ДНР).

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