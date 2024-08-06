“Хоррор-кроссовер века”: разработчики Dead by Daylight анонсировали коллаборацию с Five Nights at Freddy'sАсимметричный сетевой хоррор Dead by Daylight все чаще прибегает к сотрудничеству с самыми разными медиафраншизами в области ужасов.
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