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Underdog подала иск против властей Коннектикута, чтобы снять запрет на рынки прогнозов на спортивные события

Underdog подала иск против властей Коннектикута, чтобы снять запрет на рынки прогнозов на спортивные события

Компания в сфере спортивных ставок и прогнозов Underdog подала иск против властей штата Коннектикут в федеральный суд.

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