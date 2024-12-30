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Царьград

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Группировка 'Днепр': нейтрализация 75 боевиков и складов ВСУ за сутки

Группировка 'Днепр': нейтрализация 75 боевиков и складов ВСУ за сутки

Подразделения группировки "Днепр" Вооружённых Сил РФ за сутки уничтожили до 75 боевиков ВСУ, боевая техника и два склада боеприпасов в районе Антоновки, Михайловки и Янтарного Херсонской области, сообщило Минобороны России.

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