С днём матери

День матери - особый праздник, который полон душевной теплоты, ведь все дети страны поздравляют самых дорогих людей на свете - своих мамочек!В нашем учреждении дошкольного образования этот праздник прошел очень ярко, интересно и трепетно! Дети с удовольствием пели песни, танцевали, читали стихи.