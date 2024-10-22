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С днём матери

С днём матери

День матери - особый праздник, который полон душевной теплоты, ведь все дети страны поздравляют самых дорогих людей на свете - своих мамочек!В нашем учреждении дошкольного образования этот праздник прошел очень ярко, интересно и трепетно! Дети с удовольствием пели песни, танцевали, читали стихи.

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