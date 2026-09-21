California Gov. Newsom declares state of emergency to prepare for El Nino

Gov. Gavin Newsom of California announced Monday that he is declaring a state of emergency ahead of an expected historic El Nino storm season.
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