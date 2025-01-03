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О месторождении лития, которое Россия забрала у США

О месторождении лития, которое Россия забрала у США

О месторождении лития, которое Россия забрала у СШАЧто досталось (https://greenstartpoint.ru/chernoviklitij-senator-lindsi-grem-oblomis/) России вместе с поселком Шевченко.

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Комментарии
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Алексей Горшков
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16 час.
Алексей Горшков
Трамп - прагматик и барыга. Когда он поймёт, что литием и прочим с Россией торговать элементарно ВЫГОДНЕЕ, чем со &quot;скакуасами&quot; - перестанет их поддерживать, вот тогда-то СВО и закончится! Европейцы, ЕГО послушают, щёлкнут каблуками, и скажут только: &quot;Яволь, май фюрер&quot;!
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16 час.
Tania Еременко
Раскатали губки штаты, но... попались - всё чревато.
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