О месторождении лития, которое Россия забрала у США

Алексей Горшков

Трамп - прагматик и барыга. Когда он поймёт, что литием и прочим с Россией торговать элементарно ВЫГОДНЕЕ, чем со "скакуасами" - перестанет их поддерживать, вот тогда-то СВО и закончится! Европейцы, ЕГО послушают, щёлкнут каблуками, и скажут только: "Яволь, май фюрер"!