Знаменский депутат обратилась к Генпрокурору с жалобой на бездействие администрации

Депутат совета ЗАТО Знаменск направила обращение Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову от имени и по поручению жителей районов «Ракетный» и «Знаменский», официально включенных в состав городского округа, но фактически «выброшенных из инфраструктуры этого городского образования».
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