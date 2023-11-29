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Знаменский депутат обратилась к Генпрокурору с жалобой на бездействие администрации

Знаменский депутат обратилась к Генпрокурору с жалобой на бездействие администрации

Депутат совета ЗАТО Знаменск направила обращение Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову от имени и по поручению жителей районов «Ракетный» и «Знаменский», официально включенных в состав городского округа, но фактически «выброшенных из инфраструктуры этого городского образования».

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