После ДТП с автобусом в Карелии в тяжелом состоянии находится водитель автобуса и двое пассажиров.

Из семи пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии трое госпитализированы. Пассажиры доставлены в поселок Ляскеля, где на базе средней школы развернут пункт временного размещения, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
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