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В Китае дан старт конкурсам «Суворовский натиск» и «Безопасный маршрут» Армейских международных игр 2022 года

В Китае дан старт конкурсам «Суворовский натиск» и «Безопасный маршрут» Армейских международных игр 2022 года

В «Суворовском натиске» участвуют курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, в конкурсе «Безопасный маршрут» российская команда состоит из военнослужащих учебного центра инженерных войск.

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