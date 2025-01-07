Разгром формирований украинских националистов продолжается.фото: t.me/RosgvardOfficialВооруженные силы (ВС) России нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в шести населенных пунктах Курской области.
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