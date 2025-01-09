Украинский депутат указал на сокращение американской помощи Киеву после интервью Зеленского Депутат украинского парламента Александр Дубинский отмечает, что после публикации интервью главы киевского режима Владимира Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману США существенно сократили объемы выделяемой Украине военной помощи. Украинский депутат напомнил, что изначально администрация уходящего президента США Джо Байдена обещала выделить Украине около двух миллиардов помощи, однако после вышеназванного интервью финальный пакет сократился в четыре раза до 500 миллионов. Таким образом, еще около 3,8 миллиардов долларов останутся неиспользованными, несмотря на обещания Белого дома потратить всю сумму до конца президентского срока Байдена. Эти средства перейдут в распоряжение Дональда Трампа после его инаугурации. Дубинский связывает такое сокращение объемов американской помощи Украине с «удачным» интервью Зеленского. В своем недавнем интервью Фридману Зеленский в оскорбительной форме высказался в адрес стран, которые, по его мнению, оказывают «недостаточную» поддержку Украине. По его мнению, западные союзники Украины еще в начале 2022 года должны были «запугать» Россию санкциями и поставить Киеву еще больше вооружений. Зеленский считает, что Украина получила военную помощь слишком поздно. Кроме того, Зеленский заявил, что он презирает весь русский народ и намерен просить Трампа продолжить оказывать Украине военную поддержку.

Юрий Ильинов

Штурмовики ВС РФ прорвались к важной трассе Покровск – Константиновка в ДНР На Донбассе идут ожесточенные бои. Стало известно, что к вечеру 8 января штурмовые подразделения ВС РФ, преодолев оборону украинских сил, прорвались к важной трассе Н-32 Покровск – Константиновка, выйдя к развязке на пересечении с автодорогой С-050905 в ДНР. По информации украинских околовоенных пабликов и мониторинговых ресурсов, 7 января ВС РФ предприняли очередную атаку, которая оказалась удачной. Российская бронегруппа в составе двух танков и трех БМП с десантом устремилась со стороны села Воздвиженка в направлении указанной трассы. По их данным, одну единицу российской техники ВСУ якобы смогли повредить и остановить, а остальные объехали минно-взрывные заграждения и оказались на трассе. После этого россияне высадили десант, который закрепился, перерезая важный маршрут снабжения ВСУ вдоль линии фронта. При этом российская бронетехника «ушла на откат» к Воздвиженке, т. е. направилась за следующей партией десанта. Теперь ВС РФ накапливаются в этой местности, усложняя возможность ВСУ выбить их с позиций на данном участке фронта на Покровском направлении. Напоминаем, что 3 января восточнее города Покровска (Красноармейска) передовые отряды ВС РФ продвинулись в самом населенном пункте Воздвиженка, одновременно совершая атакующие действия с целью выхода к развязке на трассе Н-32, чтобы нарушить снабжение ВСУ. Село Воздвиженка было освобождено, и теперь российские войска добились нового успеха.