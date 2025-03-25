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Бесплатная реабилитация для семей из зоны СВО: две смены на 100 человек

Бесплатная реабилитация для семей из зоны СВО: две смены на 100 человек

Благотворительный фонд "Шерадарь" организует осенью во Владимирской области две реабилитационные смены для 100 человек из зоны Специальной военной операции.

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