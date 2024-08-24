Россия - создатель морского права, США – разрушитель

ИЗВЕСТИЯ / Владимир Прядивый Председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью "Известиям" назвал одной из задач возглавляемого им органа анализ нормативно-правовой базы в сфере морской деятельности и "актуализацию ряда документов с учетом нейтрализации внешних угроз".
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