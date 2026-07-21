Страна и люди
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Страна и люди

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В Верховной раде заявили об отстранении Сырского от должности

В Верховной раде заявили об отстранении Сырского от должности

Главкома ВСУ Александра Сырского отстранили от должности. Об этом заявили в Верховной раде. Накануне украинские СМИ и паблики писали о скором увольнении главкома ВСУ.

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