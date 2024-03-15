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Парламентская газета

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Косачев призвал Евросоюз начать с себя и вернуть Крыму скифское золото

Евросоюзу следует начать с себя и вернуть Крыму скифское золото. Так заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал требование Европарламента к России вернуть Румынии переданный в начале прошлого века драгметалл.

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