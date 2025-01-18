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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мойкано заменит Царукяна в бою с Махачевым на UFC 311. Коэффициент на Ислама упал с 1.30 до 1.06

Ислам Махачев подерется с Ренато Мойкано за титул UFC в легком весе. Изначально соперником Махачева должен был стать Арман Царукян, но он выбыл из-за травмы спины.

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