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Резкое похудение, свадьба в 19, съемки у Гай Германики. Перемены Марии Кончаловской — наследницы династии

Резкое похудение, свадьба в 19, съемки у Гай Германики. Перемены Марии Кончаловской — наследницы династии

Окружающие многого ожидали от дочки режиссера и правнучки знаменитого поэта. Когда Мария Кончаловская начала рисовать, пресса списала все на гены — в роду Михалковых-Кончаловских были и великие художники.

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