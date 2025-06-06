Обещал помочь избежать ареста и сам оказался под арестом. Сегодня Советский суд Казани отправил в СИЗО Азата Закирова По версии следствия, Закиров пообещал предпринимателю из Турции, который обвиняется в крупном мошенничестве, за денежное вознаграждение оказать содействие в изменении меры пресечения — а именно сменить реальный арест на домашний.